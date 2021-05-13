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Смит прокомментировал возвращение Грилиша на поле

13 Мая 2021, 23:49,

Наставник «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал возвращение полузащитник Джека Грилиша на поле после травмы в матче с «Эвертоном» (0:0).

«Приятно видеть Джека на поле, он здорово тренировался в последние дни, нам было тяжело без него этот месяц. Сегодня мне удалось договориться с медицинским штабом, который позволил мне выпустить Грилиша на 20 минут. Посмотрим, как он будет себя чувствовать после матча, постараемся дать ему провести на поле 90 минут в одной из игр до конца сезона, но точно не во встрече с «Кристал Пэлас», - цитирует Смита BBC.

25-летний англичанин сыграл 24 матча в нынешнем сезоне, забил 7 голов и отдал 12 голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Астон Вилла, Джек Грилиш, Дин Смит
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