Смит прокомментировал возвращение Грилиша на поле

Наставник «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал возвращение полузащитник Джека Грилиша на поле после травмы в матче с «Эвертоном» (0:0).

«Приятно видеть Джека на поле, он здорово тренировался в последние дни, нам было тяжело без него этот месяц. Сегодня мне удалось договориться с медицинским штабом, который позволил мне выпустить Грилиша на 20 минут. Посмотрим, как он будет себя чувствовать после матча, постараемся дать ему провести на поле 90 минут в одной из игр до конца сезона, но точно не во встрече с «Кристал Пэлас», - цитирует Смита BBC.

25-летний англичанин сыграл 24 матча в нынешнем сезоне, забил 7 голов и отдал 12 голевых передач.