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Анчелотти – о ничьей с «Астон Виллой»: «Мы сделали всё, чтобы победить»

13 Мая 2021, 22:30,

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти остался доволен игрой своей команды в матче с «Астон Виллой» (0:0).

«Мы сделали всё, чтобы победить, провели хороший второй тайм и выложились на полную. Думаю, что мы играли хорошо, ничего не дали им создать у наших ворот, но не смогли реализовать свои моменты.

Нам предстоит сыграть ещё три матча, чтобы выйти в еврокубки, мы по-прежнему в борьбе. Надо набрать девять очков, чтобы выполнить задачу», - цитирует Анчелотти Sky Sports.

«Эвертон» набрал 56 очков в 35 турах и расположился лишь на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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