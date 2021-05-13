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Юпамекано мог перейти в «Манчестер Юнайтед» несколько лет назад

13 Мая 2021, 20:38,

Защитник «РБ Лейпцига» Део Юпамекано рассказал, что несколько лет назад мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Я был очень молод и мечтал заключить контракт, одно название клуба говорило о многом, но мне было всего 17! «Манчестер Юнайтед»! Родители сказали, что стоит всё обдумать, не нужно торопиться. Мы долго обсуждали этот момент и решили, что пока не стоит делать таких резких перемен», - цитирует Юпамекано The Athletic.

22-летний француз летом станет футболистом «Баварии», трансфера Юпамекано обойдётся мюнхенскому клубу в 42,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 38 матчей за «РБ Лейпциг», забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Део Юпамекано
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