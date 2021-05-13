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​«Ливерпуль» включился в гонку за Лаутаро Мартинесом

13 Мая 2021, 15:58,

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Согласно информации 90min, в гонку за аргентинским форвардом включился «Ливерпуль», желающий усилить линию нападения в летнее трансферное окно.

В последние годы Мартинеса слухи активно связывали с «Барселоной», но экономические проблемы не позволяют каталонцам провернуть этот трансфер. В нынешнем сезоне Лаутаро забил за «Интер» 18 голов в 46 матчах. Кроме того, аргентинец сделал 9 голевых передач на партнёров.

Эксперты из transfermarkt оценивают 23-летнего Лаутаро Мартинеса в 70 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Лаутаро Мартинес
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