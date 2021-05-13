​«Ливерпуль» включился в гонку за Лаутаро Мартинесом

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Согласно информации 90min, в гонку за аргентинским форвардом включился «Ливерпуль», желающий усилить линию нападения в летнее трансферное окно.

В последние годы Мартинеса слухи активно связывали с «Барселоной», но экономические проблемы не позволяют каталонцам провернуть этот трансфер. В нынешнем сезоне Лаутаро забил за «Интер» 18 голов в 46 матчах. Кроме того, аргентинец сделал 9 голевых передач на партнёров.

Эксперты из transfermarkt оценивают 23-летнего Лаутаро Мартинеса в 70 миллионов евро.