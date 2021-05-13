АПЛ подписала новый контракт с английскими телевещателями

АПЛ пролонгировала сотрудничество с телевещателями, об этом рапортует пресс-служба лиги. Теперь контракт между сторонами рассчитан до 2025 года.

Права на трансляции получат Sky Sports, BT Sport, Amazon и BBC. Сумма сделки оценивается в 5,1 миллиарда фунтов стерлингов, об этом рапортует Sky.

Стоит отметить, что на этот раз из-за пандемии коронавирусной инфекции АПЛ не стала проводить расширенный тендер. Британские власти согласились сделать для футбольного турнира исключение.

В сезоне-2020/2021 чемпионом досрочно стал «Манчестер Сити». За три тура до конца сезона подопечные Хосепа Гвардиолы опережают ближайшего преследователя на десять баллов.