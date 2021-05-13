«Арсенал» и «МЮ» претендуют на полузащитника «Славии»

Хавбек Абдалле Сима, правами на которого владеет пражская «Славия», попал в сферу интересов двух английских клубов. Об этом рапортует издание Mirror.

Согласно сведениям источника, в борьбе за 19-летнего африканца сойдутся лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость юного сенегальца оценивается в 29 миллионов евро.

Сима привлек внимание успешной игрой в Лиге Европы. Полузащитник в текущем сезоне еврокубка записал на свой счет четыре гола и одну голевую передачу.

В этом сезоне Абдалле провел 36 матчей, забил 19 мячей и сделал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.