Хендерсон пропустит остаток сезона, но может поехать на ЧЕ-2020

Хавбек и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит остаток текущего сезона по причине травмы. Об этом рассказал наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Положение Джордана значительно отличается от того, что у ван Дейка. Он проводит полноценные тренировки, но пока не играет. Если говорить о Евро-2020, то решение будет приниматься Хендерсоном и Саутгейтом. Думаю, у него есть шансы сыграть за сборную», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Полузащитник получил повреждение по ходу встречи с «Эвертоном», состоявшейся 20 февраля.

Евро-2020 стартует 11 июня. Сборная Англии сыграет в одной группе с командами Чехии, Шотландии и Хорватии.