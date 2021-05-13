Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Хендерсон пропустит остаток сезона, но может поехать на ЧЕ-2020

13 Мая 2021, 08:14,

Хавбек и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит остаток текущего сезона по причине травмы. Об этом рассказал наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Положение Джордана значительно отличается от того, что у ван Дейка. Он проводит полноценные тренировки, но пока не играет. Если говорить о Евро-2020, то решение будет приниматься Хендерсоном и Саутгейтом. Думаю, у него есть шансы сыграть за сборную», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Полузащитник получил повреждение по ходу встречи с «Эвертоном», состоявшейся 20 февраля.

Евро-2020 стартует 11 июня. Сборная Англии сыграет в одной группе с командами Чехии, Шотландии и Хорватии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джордан Хендерсон
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