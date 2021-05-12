​С 8 места в чемпионы: Причины успеха Хосепа Гвардиолы

«Манчестер Сити» стал семикратным чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы оказалась недосягаемой на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги после того, как «Лестер» во вторник обыграл «Манчестер Юнайтед». Чемпионство «Манчестер Сити» оформил более чем убедительно, но в начале турнирной дистанции в титул «горожан» верилось с трудом. Впервые в эпоху АПЛ чемпионом стала команда, которая Рождество встречала на 8 месте в турнирной таблице. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, каким для команды Гвардиолы получился этот чемпионат.

Футбольный мир переменчив. В последние недели и даже месяцы Хосепом Гвардиолой восхищаются. Ещё бы – «Манчестер Сити» уверенно оформил титул чемпиона Англии и впервые в своей истории добрался до финала Лиги чемпионов. Но если вспомнить осень, то настроения были совсем другими. Гвардиоле пророчили отставку, ведь «горожане» на старте сезона смотрелись блекло. «Манчестер Сити» ассоциировался с выжатым лимоном – команда играла будто бы по инерции, без огонька в глазах. Казалось, Гвардиола потерял контроль и уже не сможет выправить ситуацию.

Во второй игре сезона в АПЛ «Манчестер Сити» проиграл дома «Лестеру» со счётом 2:5, обнажив свои игровые проблемы. Дальше «горожане» чередовали неяркие победы с осечками, демонстрируя уж никак не чемпионский ход. И вдруг на этом фоне Хосеп Гвардиола подписывает новый контракт. Руководство клуба делает важный шаг, подчёркивая своё доверие к главному тренеру. Через пару дней после продления контракта с Гвардиолой «Манчестер Сити» проиграет «Тоттенхэму» Жозе Моуринью со счётом 0:2. И Пеп снова под критикой.

Сложно сказать, что помогло «Манчестер Сити» преодолеть тот игровой кризис. Может, телефонный разговор Хосепа Гвардиолы с Арриго Сакки, а может, какие-то внутренние моменты вроде бесед Фернандиньо с командой. Как бы там ни было, а со средины декабря «горожан» уже было не остановить. Злопыхали ожидали, что насыщенный рождественско-новогодний отрезок окончательно добьёт прихрамывающий «Манчестер Сити», но не тут-то было. Команда Гвардиолы выдала невероятную серию из 15 побед в Премьер-лиге с общим счётом 38:5. Ещё в средине февраля стало понятно, что никто не помешает «горожанам» стать чемпионами, хотя не все со мной соглашались.

В чём же секрет успеха Хосепа Гвардиолы? Критики не устают повторять, что успехи «Манчестер Сити» связаны только с финансовыми возможностями. Гвардиола, кстати, в своих интервью неоднократно подчёркивал, что без футболистов такого уровня он никогда бы не смог ничего достигнуть. При этом говорить о том, этот «Манчестер Сити» определяют только деньги и трансферы, могут только глупцы. Если бы в футболе всё решали только деньги, игра была бы чересчур предсказуемой. Да, добиться больших результатов без денег нынче невозможно, но просто скупив лучших футболистов, успехов не добьёшься. Только грамотная рука тренера способна сделать из этих лучших футболистов команду – единый механизм на поле и единый коллектив за его пределами.

Секрет Хосепа Гвардиолы как тренера – его способность адаптироваться. Если Жозе Моуринью всю карьеру работает по одним и тем же конспектам, которые давно перестали работать, то Гвардиола не настолько упёрт. Он спокойно открывает новую тетрадь и пишет новые конспекты. В основе футбола Гвардиолы и поныне лежит контроль мяча, но разве похож сегодняшний «Манчестер Сити» на «Барселону» Гвардиолы или хотя бы на его «Баварию», которую он «обиспанивал»? Нет. Хосеп адаптируется и находит новые решения, новые пути. «Манчестер Сити» сегодня спокойно может отдать мяч сопернику и ловить его на контратаках. Игроки «Манчестер Сити» сегодня могут спокойно сделать навес с фланга, хотя десять лет назад Гвардиола за навес мог бы сослать футболиста в дубль «Барселоны». Конечно, это преувеличение, для передачи сути, так сказать.

«Манчестер Сити» переломил неудачно начавшийся сезон и смог выиграть титул Премьер-лиги. Но праздновать сейчас не время – в конце месяца «горожане» проведут финал Лиги чемпионов против «Челси». Если «Манчестер Сити» завоюет и этот трофей, то нынешний сезон для Хосепа Гвардиолы и его команды станет и вовсе волшебным.

Алексей Антоненко