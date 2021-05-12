Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Лэмпард может возглавить клуб АПЛ

12 Мая 2021, 18:55,

Фрэнк Лэмпард считается одним из главных кандидатов на должность главного тренера «Кристал Пэлас». Как сообщает The Telegraph, лондонские «орлы» в настоящий момент думают о том, стоит ли им менять Роя Ходжсона, чей контракт истекает в конце сезона, на другого тренера.

По данным источника, руководители «Кристал Пэлас» считают, что назначение Лэмпарда может помочь им арендовать нескольких игроков у «Челси», учитывая связь Фрэнка со своим бывшим клубом.

Напомним, Фрэнк Лэмпард оставил тренерский мостик «Челси» в январе на фоне неудовлетворительных результатов.


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кристал Пэлас, Фрэнк Лэмпард
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