​Лэмпард может возглавить клуб АПЛ

|
12 Мая 2021, 18:55,
|
|
Фрэнк Лэмпард считается одним из главных кандидатов на должность главного тренера «Кристал Пэлас». Как сообщает The Telegraph, лондонские «орлы» в настоящий момент думают о том, стоит ли им менять Роя Ходжсона, чей контракт истекает в конце сезона, на другого тренера.
По данным источника, руководители «Кристал Пэлас» считают, что назначение Лэмпарда может помочь им арендовать нескольких игроков у «Челси», учитывая связь Фрэнка со своим бывшим клубом.
Напомним, Фрэнк Лэмпард оставил тренерский мостик «Челси» в январе на фоне неудовлетворительных результатов.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Кристал Пэлас, Фрэнк Лэмпард