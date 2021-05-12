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Артета нашёл нового форварда для «Арсенала»

12 Мая 2021, 09:56,

Французский нападающий Мусса Дембеле, выступающий на правах аренды за мадридский «Атлетико», попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

Как сообщает Daily Mail, в услугах форварда лично заинтересован наставник «канониров» Микель Артета. Напомним, что правами на 24-летнего футболиста владеет «Лион», а «матрасники» имеют право выкупа игрока по завершении сезона-2020/2021.

В текущем сезоне чемпионата Испании Дембеле провел всего четыре встречи, не отметившись голевыми действиями. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 25 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Мусса Дембеле
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Комментарии (1)
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0
LMI
12 Мая 2021, 11:41

Просто класс. Чувак вообще не играл и ничего не забил, но Артета считает это вариантом. Почему? Мы уже через не хочу заполучили Парти из того же Атлетико и что!?

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