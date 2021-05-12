АПЛ поздравила Зинченко с чемпионством

Пресс-служба АПЛ поздравила украинского защитника Александра Зинченко с завоеванием чемпионского титула в составе «Манчестер Сити».

Лига оставила комментарий под постом футболиста в «Инстаграме»: «Поздравляем с фантастическим сезоном».

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии благодаря вчерашнему поражению «Манчестер Юнайтед» от «Лестера». За три тура до окончания сезона подопечные Хосепа Гвардиолы опережают ближайшего преследователя на десять баллов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Зинченко провел 18 поединков, в которых не отметился результативными действиями.