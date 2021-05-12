АПЛ поздравила Зинченко с чемпионством

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12 Мая 2021, 09:37,
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Пресс-служба АПЛ поздравила украинского защитника Александра Зинченко с завоеванием чемпионского титула в составе «Манчестер Сити».
Лига оставила комментарий под постом футболиста в «Инстаграме»: «Поздравляем с фантастическим сезоном».
«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии благодаря вчерашнему поражению «Манчестер Юнайтед» от «Лестера». За три тура до окончания сезона подопечные Хосепа Гвардиолы опережают ближайшего преследователя на десять баллов.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Зинченко провел 18 поединков, в которых не отметился результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Александр Зинченко