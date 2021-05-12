Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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АПЛ поздравила Зинченко с чемпионством

12 Мая 2021, 09:37,

Пресс-служба АПЛ поздравила украинского защитника Александра Зинченко с завоеванием чемпионского титула в составе «Манчестер Сити».

Лига оставила комментарий под постом футболиста в «Инстаграме»: «Поздравляем с фантастическим сезоном».

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии благодаря вчерашнему поражению «Манчестер Юнайтед» от «Лестера». За три тура до окончания сезона подопечные Хосепа Гвардиолы опережают ближайшего преследователя на десять баллов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Зинченко провел 18 поединков, в которых не отметился результативными действиями.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Александр Зинченко
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