Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» готов продать пять игроков основного состава

12 Мая 2021, 09:29,

Боссы «Арсенала» намерены серьезно обновить состав команды после очередного неудачного сезона. Об этом информирует издание The Guardian.

Согласно сведениям источника, лондонский клуб планирует сократить расходы на заработную плату игроков в случае невыхода в еврокубки. «Канониры» могут расстаться сразу с пятью ведущими футболистами. В список «на выход» будут включены: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Давид Луис, Гранит Джака и Александр Ляказетт.

После 35 туров чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты набрали 52 балла и занимают лишь девятую позицию в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Давид Луис, Александр Ляказетт, Эктор Бельерин, Гранит Джака, Бернд Лено
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Комментарии (2)
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0
LMI
12 Мая 2021, 12:01

А кто в рамке стоять будет?

0
Misha_diablo_football
12 Мая 2021, 09:35

По поводу Ляказетта и Лено есть куча вопросов, а остальных (я ещё пару тройку добавил бы) можно в топку...

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