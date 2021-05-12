«Арсенал» готов продать пять игроков основного состава

Боссы «Арсенала» намерены серьезно обновить состав команды после очередного неудачного сезона. Об этом информирует издание The Guardian.

Согласно сведениям источника, лондонский клуб планирует сократить расходы на заработную плату игроков в случае невыхода в еврокубки. «Канониры» могут расстаться сразу с пятью ведущими футболистами. В список «на выход» будут включены: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Давид Луис, Гранит Джака и Александр Ляказетт.

После 35 туров чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты набрали 52 балла и занимают лишь девятую позицию в турнирной таблице.