Моуринью назвал очередную цель «Ромы»

Защитник «Брайтона» Бен Уайт имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Как сообщает The Sun, новый наставник «Ромы» Жозе Моуринью проявляет заинтересованность в трансфере 23-летнего исполнителя.

Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 25 миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с «Брайтоном» рассчитано до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Уайт провел 33 поединка, в которых не отметился результативными действиями. Игрок получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.