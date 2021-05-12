Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Моуринью назвал очередную цель «Ромы»

12 Мая 2021, 09:21,

Защитник «Брайтона» Бен Уайт имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Как сообщает The Sun, новый наставник «Ромы» Жозе Моуринью проявляет заинтересованность в трансфере 23-летнего исполнителя.

Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 25 миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с «Брайтоном» рассчитано до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Уайт провел 33 поединка, в которых не отметился результативными действиями. Игрок получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Бен Уайт
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Комментарии (1)
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beorn_n
12 Мая 2021, 10:36

Классная цель, ничем не отметился, удалился с поля, но Мауру он нужен)!

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