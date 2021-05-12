«Челси» предложит новый контракт Тухелю

Руководство лондонского «Челси» довольно работой немецкого специалиста Томаса Тухеля и готово предложить ему новое трудовое соглашение. Об этом информирует издание Daily Mail.

Как сообщает источник, стороны могут заключить новый контракт, который будет рассчитан на два года. В договоре будет прописан пункт о пролонгации сотрудничества на один сезон.

Что касается позиции самого Тухеля, то специалист согласен на более длительное сотрудничество с английским топ-клубом.

Томас занял пост рулевого «Челси» в январе 2021 года, заключив соглашение на 1,5 сезона. Под его руководством «пенсионеры» поднялись в топ-4 Премьер-лиги и вышли в финал Лиги чемпионов.