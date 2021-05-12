Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Челси» поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством

12 Мая 2021, 00:04,

Пресс-служба «Челси» направила поздравление «Манчестер Сити» с досрочным чемпионством. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter клуба.

«Поздравляем «Манчестер Сити». Заслуженный победитель английской Премьер-лиги сезона 2020/21», - сказано в сообщении.

Напомним, команда Хосепа Гвардиолы досрочно оформила чемпионство за три тура до окончания чемпионата. Таким образом, «горожане» в седьмой раз стали обладателями золотых медалей английской Премьер-лиги. Команда из Манчестера опередила по этому показателю «Челси», на счету которых шесть побед. 

Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Челси, Манчестер Сити, Премьер-Лига Англии
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