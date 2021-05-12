«Челси» поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством

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12 Мая 2021, 00:04,
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Пресс-служба «Челси» направила поздравление «Манчестер Сити» с досрочным чемпионством. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter клуба.
«Поздравляем «Манчестер Сити». Заслуженный победитель английской Премьер-лиги сезона 2020/21», - сказано в сообщении.
Напомним, команда Хосепа Гвардиолы досрочно оформила чемпионство за три тура до окончания чемпионата. Таким образом, «горожане» в седьмой раз стали обладателями золотых медалей английской Премьер-лиги. Команда из Манчестера опередила по этому показателю «Челси», на счету которых шесть побед.
Congratulations @ManCity, worthy 2020/21 @PremierLeague winners.— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 11, 2021
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Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
|Теги: Челси, Манчестер Сити, Премьер-Лига Англии