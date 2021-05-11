Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тоттенхэм» близок к подписанию Йоакима Андерсена

11 Мая 2021, 22:01,

Лондонский «Тоттенхэм» намерен подписать 24-летнего датского футболиста Йоакима Андерсена, который ныне выступает на правах аренды за «Фулхэм». Об этом сообщает издание Express.

Футболист прибыл в «Фулхэм» прошлым летом из «Лиона» на один сезон. Андерсена связывает трудовое соглашение с французским клубом, которое он подписал в 2019 году. По информации источника, представители «Тоттенхэма» намерены провести переговоры с «Лионом», как только защитник вернется в расположение клуба.

Напомним, «Фулхэм» стал третьей командой английской Премьер-лиги, которая вслед за «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвичем» отправится в Чемпионшип.  


Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Тоттенхэм, Лион, Фулхэм, Йоаким Андерсен
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола