«Тоттенхэм» близок к подписанию Йоакима Андерсена

Лондонский «Тоттенхэм» намерен подписать 24-летнего датского футболиста Йоакима Андерсена, который ныне выступает на правах аренды за «Фулхэм». Об этом сообщает издание Express.

Футболист прибыл в «Фулхэм» прошлым летом из «Лиона» на один сезон. Андерсена связывает трудовое соглашение с французским клубом, которое он подписал в 2019 году. По информации источника, представители «Тоттенхэма» намерены провести переговоры с «Лионом», как только защитник вернется в расположение клуба.

Напомним, «Фулхэм» стал третьей командой английской Премьер-лиги, которая вслед за «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвичем» отправится в Чемпионшип.