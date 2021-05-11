Торрейра хочет уйти из «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», уругвайский полузащитник хочет уйти из лондонского клуба летом. Отмечается, что «Бока Хуниорс», который проявляет интерес к Торрейре, пока не делал официальных предложений «Арсеналу».

25-летний полузащитник выступает в «Атлетико» на правах аренды, в нынешнем сезоне он сыграл 26 матчей за испанский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Торрейры с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.