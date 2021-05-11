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Торрейра хочет уйти из «Арсенала»

11 Мая 2021, 21:41,

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», уругвайский полузащитник хочет уйти из лондонского клуба летом. Отмечается, что «Бока Хуниорс», который проявляет интерес к Торрейре, пока не делал официальных предложений «Арсеналу».

25-летний полузащитник выступает в «Атлетико» на правах аренды, в нынешнем сезоне он сыграл 26 матчей за испанский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Торрейры с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Лукас Торрейра
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