​Гарсия договорился о контракте с «Барселоной»

20-летний защитник Эрик Гарсия перейдёт из «Манчестер Сити» в «Барселону». Как сообщает портал Goal.com, Гарсия договорился о контракте с каталонским клубом. Футболист согласился пойти на сокращение зарплаты из-за финансовой ситуации в «Барселоне» - Эрик будет получать 40% от того, что каталонцы предлагали ему в январе.

Стоит сказать, что Эрик Гарсия достанется «Барселоне» бесплатно, ведь его контракт с «Манчестер Сити» истекает в конце июня.

Эрик Гарсия начинал свой футбольный путь в академии «Барселоны», но в 2017 году он перебрался в молодёжку «Манчестер Сити».