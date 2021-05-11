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​Гарсия договорился о контракте с «Барселоной»

11 Мая 2021, 19:32,

20-летний защитник Эрик Гарсия перейдёт из «Манчестер Сити» в «Барселону». Как сообщает портал Goal.com, Гарсия договорился о контракте с каталонским клубом. Футболист согласился пойти на сокращение зарплаты из-за финансовой ситуации в «Барселоне» - Эрик будет получать 40% от того, что каталонцы предлагали ему в январе.

Стоит сказать, что Эрик Гарсия достанется «Барселоне» бесплатно, ведь его контракт с «Манчестер Сити» истекает в конце июня.

Эрик Гарсия начинал свой футбольный путь в академии «Барселоны», но в 2017 году он перебрался в молодёжку «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Эрик Гарсия
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