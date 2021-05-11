Эрик Гарсия подписал контракт с «Барселоной»

Испанский защитник Эрик Гарсия возвращается на родину из «Манчестер Сити», об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта.

Журналист утверждает, что 20-летний футболист заключил с каталонской «Барселоной» предварительный трудовой договор. Соглашение между сторонами будет рассчитано до середины 2026 года.

Эрик пополнит ряды «сине-гранатовых» по окончании текущего сезона. Официально о сделке объявят в скором времени.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Гарсия принял участие всего в четырех поединках и не отметился голевыми действиями.