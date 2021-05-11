Агент сомневается, что Бэйл вернётся в «Реал»

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11 Мая 2021, 11:31,
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Футбольный агент Джонатан Барнетт, который представляет интересы валлийского вингера Гарета Бэйла, высказался по поводу будущего своего клиента.
«Сейчас идут переговоры между «Реалом», «Тоттенхэмом» и нашей стороной. У нас есть свое понимание ситуации. Возвращение Гарета в «Реал»? Сильно сомневаюсь. Но если они снова захотят усадить его в резерв, это будет их решением», - цитирует агента Evening Standard.
Контракт Гарета с «королевским» клубом истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Бэйл играет на правах аренды за «Тоттенхэм».
В нынешнем розыгрыше АПЛ валлиец провел 17 матчей, забил девять голов и отдал два ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Гарет Бэйл, Джонатан Барнетт