Агент сомневается, что Бэйл вернётся в «Реал»

Футбольный агент Джонатан Барнетт, который представляет интересы валлийского вингера Гарета Бэйла, высказался по поводу будущего своего клиента.

«Сейчас идут переговоры между «Реалом», «Тоттенхэмом» и нашей стороной. У нас есть свое понимание ситуации. Возвращение Гарета в «Реал»? Сильно сомневаюсь. Но если они снова захотят усадить его в резерв, это будет их решением», - цитирует агента Evening Standard.

Контракт Гарета с «королевским» клубом истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Бэйл играет на правах аренды за «Тоттенхэм».

В нынешнем розыгрыше АПЛ валлиец провел 17 матчей, забил девять голов и отдал два ассиста.