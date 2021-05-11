Мане: «Это самый неудачный сезон в моей карьере»

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане оценил свое выступление в сезоне-2020/2021.

«Могу сказать, что это самый неудачный сезон в моей карьере. Я не знаю, в чем причина. Нужно понимать, что в карьере бывают как взлеты, так и падения. Буду продолжать усердно трудиться и, возможно, все изменится в скором будущем», - приводит слова африканского футболиста таблоид The Sun.

В текущем сезоне чемпионата Англии Мане провел 31 встречу, отметившись девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

«Ливерпуль» с 56 очками занимает шестое место в турнирной таблице, сохраняя шансы на попадание в Лигу чемпионов.