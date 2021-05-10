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Фанаты «Арсенала» просят руководство подписать бразильца из «Вест Бромвича»

10 Мая 2021, 23:24,

Вчера, 9 мая, лондонский «Арсенал» переиграл футбольный клуб «Вест Бромвич» (3:1). Теперь команда Сэма Эллардайса точно покинет английскую Премьер-лигу.

На фоне этой новости, а также уверенной игры бразильского полузащитника «дроздов» Матеуса Перейры, болельщики «канониров» отправились в Twitter с просьбой к владельцам приобрести бразильца в ближайшее трансферное окно. В частности фанаты отмечали, что Перейра смог бы полноценно сменить Мартина Эдегора, о замене которого, возможно, «Арсеналу» придется подумать уже в ближайшее время.

Матеуc Перейра является лучшим бомбардиром «дроздов». На его счету десять результативных ударов и пять голевых передач.  


Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Арсенал Лондон, Вест Бромвич, Мартин Эдегор, Матеус Перейра
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