Фанаты «Арсенала» просят руководство подписать бразильца из «Вест Бромвича»

Вчера, 9 мая, лондонский «Арсенал» переиграл футбольный клуб «Вест Бромвич» (3:1). Теперь команда Сэма Эллардайса точно покинет английскую Премьер-лигу.

На фоне этой новости, а также уверенной игры бразильского полузащитника «дроздов» Матеуса Перейры, болельщики «канониров» отправились в Twitter с просьбой к владельцам приобрести бразильца в ближайшее трансферное окно. В частности фанаты отмечали, что Перейра смог бы полноценно сменить Мартина Эдегора, о замене которого, возможно, «Арсеналу» придется подумать уже в ближайшее время.

Матеуc Перейра является лучшим бомбардиром «дроздов». На его счету десять результативных ударов и пять голевых передач.