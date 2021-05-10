«Лестер» заключит долгосрочный контракт с Сумаре

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10 Мая 2021, 20:34,
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Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре в ближайшее время станет игроком «Лестера».
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», английский клуб согласовал условия личного контракта с футболистом ещё в феврале, соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Отмечается, что «Лестер» заплатит за Сумаре порядка 30 миллионов евро, клубам осталось согласовать последние детали.
22-летний француз является воспитанником «ПСЖ», а в стан «Лилля» он перешёл в июле 2017 года. Действующее соглашение Сумаре с французским клубом действует до конца следующего сезона, а его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лестер, Лилль, Бубакари Сумаре