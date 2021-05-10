«Вест Хэм» хочет арендовать форварда «Челси»

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10 Мая 2021, 11:41,
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Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом информирует The Athletic.
Источник сообщает, что 23-летнего форварда может взять в аренду другой столичный клуб - «Вест Хэм». Абрахам недоволен количеством игровой практики и подыскивает команду, где будет стабильно выходить в стартовом составе.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Тэмми принял участие в 22 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу.
Трудовое соглашение нападающего с «пенсионерами» рассчитано до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Хэм, Тэмми Абрахам
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