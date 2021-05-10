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«Вест Хэм» хочет арендовать форварда «Челси»

10 Мая 2021, 11:41,

Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом информирует The Athletic.

Источник сообщает, что 23-летнего форварда может взять в аренду другой столичный клуб - «Вест Хэм». Абрахам недоволен количеством игровой практики и подыскивает команду, где будет стабильно выходить в стартовом составе.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Тэмми принял участие в 22 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу.

Трудовое соглашение нападающего с «пенсионерами» рассчитано до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Тэмми Абрахам
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Комментарии (2)
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0
Oleg-Chelsea
10 Мая 2021, 11:56

Ой, заберите у нас это. А лучше купите!

0
Ginlik
10 Мая 2021, 12:32

Заберите у нас Лукаку говорили они...

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