Гасперини – об интересе «Тоттенхэма»: «Я счастлив в «Аталанте»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал интерес к себе со стороны «Тоттенхэма».

«У меня долгосрочный контракт с «Аталантой», я очень счастлив здесь, но с каждым днём слухов об интересе ко мне становится всё больше и больше. Могу вам сказать, что я не контактировал с представителями других клубов.

Мне льстит интерес больших клубов, но если кто-то хочет пообщаться со мной, то стоит обратиться ко мне в конце сезона, после того, как я поговорю с президентом «Аталанты», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

После 35 туров «Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.