​«Барселона» связывалась с окружением Кейна

«Барселона» связывалась с окружением нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает испанский Sport. Отмечается, что в каталонском клубе беспокоятся по поводу трудностей, которые обычно возникают у английских футболистов при адаптации к испанскому футболу.

Гарри Кейна слухи регулярно связывают с разными европейскими клубами. Нападающий хочет выигрывать трофеи, но «Тоттенхэм» в этом плане никак не может продвинуться. Последний трофей клуб завоёвывал 13 лет назад.

В сезоне 2020/2021 27-летний Гарри Кейн забил за «Тоттенхэм» 31 гол в 46 матчах во всех соревнованиях.