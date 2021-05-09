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​«Барселона» связывалась с окружением Кейна

09 Мая 2021, 14:24,

«Барселона» связывалась с окружением нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает испанский Sport. Отмечается, что в каталонском клубе беспокоятся по поводу трудностей, которые обычно возникают у английских футболистов при адаптации к испанскому футболу.

Гарри Кейна слухи регулярно связывают с разными европейскими клубами. Нападающий хочет выигрывать трофеи, но «Тоттенхэм» в этом плане никак не может продвинуться. Последний трофей клуб завоёвывал 13 лет назад.

В сезоне 2020/2021 27-летний Гарри Кейн забил за «Тоттенхэм» 31 гол в 46 матчах во всех соревнованиях.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Тоттенхэм, Гарри Кейн, Трансферы футбола - лето 2021
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