Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Манчестер Юнайтед» предлагает Кавани 287 тысяч евро в неделю

09 Мая 2021, 12:54,

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в своих рядах нападающего Эдинсона Кавани ещё на один сезон. Как сообщает The Sun, «красные дьяволы» предлагают уругвайцу выгодный контракт с зарплатой в 250 тысяч фунтов (около 287 тысяч евро) в неделю.

В сезоне 2020/2021 34-летний Эдинсон Кавани провёл за «Манчестер Юнайтед» 34 матча в различных соревнованиях. Нападающий записал на свой счёт 14 забитых мячей и 5 результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» 26 мая сыграет в финале Лиги Европы против «Вильярреала». Что до АПЛ, то команда Уле Гуннара Сульшера пока что занимает 2 место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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