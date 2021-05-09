​«Манчестер Юнайтед» предлагает Кавани 287 тысяч евро в неделю

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в своих рядах нападающего Эдинсона Кавани ещё на один сезон. Как сообщает The Sun, «красные дьяволы» предлагают уругвайцу выгодный контракт с зарплатой в 250 тысяч фунтов (около 287 тысяч евро) в неделю.

В сезоне 2020/2021 34-летний Эдинсон Кавани провёл за «Манчестер Юнайтед» 34 матча в различных соревнованиях. Нападающий записал на свой счёт 14 забитых мячей и 5 результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» 26 мая сыграет в финале Лиги Европы против «Вильярреала». Что до АПЛ, то команда Уле Гуннара Сульшера пока что занимает 2 место в турнирной таблице.