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​«Манчестер Юнайтед» нацелился на Санчо вместо Холанна

09 Мая 2021, 09:50,

«Манчестер Юнайтед» сделал Джедона Санчо своей главной целью на трансферное лето, сообщает Daily Star. «Красные дьяволы» предпочитают подписать Санчо, поскольку другой форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн находится в недосягаемом ценовом диапазоне для клуба. Если Санчо можно купить за 80 миллионов фунтов, то за Холанна придётся выложить 150 миллионов фунтов.

Слухи давно связывают Джедона Санчо с «Манчестер Юнайтед». Накануне футболист не стал давать конкретных комментариев по поводу своего будущего, сообщив, что «ничего не знает».

В 35 матчах этого сезона 21-летний Джедон Санчо забил 14 голов и отдал 18 голевых пасов.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Джедон Санчо
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
09 Мая 2021, 11:55

ну дай то Бог,что эта эпопея с переходом Санчо наконец то закончится,и второй по счету Санчо будет намного успешнее и целеустремленнее,чем его предшественник!И еще,С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!УРА!!

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