​«Манчестер Юнайтед» нацелился на Санчо вместо Холанна

«Манчестер Юнайтед» сделал Джедона Санчо своей главной целью на трансферное лето, сообщает Daily Star. «Красные дьяволы» предпочитают подписать Санчо, поскольку другой форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн находится в недосягаемом ценовом диапазоне для клуба. Если Санчо можно купить за 80 миллионов фунтов, то за Холанна придётся выложить 150 миллионов фунтов.

Слухи давно связывают Джедона Санчо с «Манчестер Юнайтед». Накануне футболист не стал давать конкретных комментариев по поводу своего будущего, сообщив, что «ничего не знает».

В 35 матчах этого сезона 21-летний Джедон Санчо забил 14 голов и отдал 18 голевых пасов.