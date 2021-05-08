​«Арсенал» поддерживает Артету

Руководители лондонского «Арсенала» разочарованы нынешним сезоном, но при этом они по-прежнему поддерживают Микеля Артету, сыгравшего важную роль в оптимизации команды, убедив нескольких молодых игроков продлить контракты, а также договорившись со всеми основными футболистами о сокращении их зарплат. Об этом сообщает через свой сайт ESPN, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, в четверг «Арсенал» вылетел из Лиги Европы на стадии полуфинала. Что касается положения дел в Премьер-лиге, то «канониры» на текущую минуту располагаются только на десятой позиции в турнирной таблице.