Агуэро извинился за провальный пенальти «паненкой»

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08 Мая 2021, 23:39,
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«Манчестер Сити» мог оформить титул чемпиона Англии в субботу вечером, но не вышло – команда Хосепа Гвардиолы дома проиграла «Челси» (1:2). Исход встречи мог быть совершенно другим, если бы при счёте 1:0 в пользу «горожан» Серхио Агуэро забил пенальти. Аргентинец решил исполнить «паненку», но идея обернулась провалом, ведь вратарь не завалился в сторону.
«Хочу извиниться перед партнёрами по команде, штабом и болельщиками за незабитый пенальти. Это было плохое решения. Я беру на себя всю ответственность», - написал Агуэро на своей страничке в Twitter.
Напомним, что Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» в конце сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро