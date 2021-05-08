​Он весил 150 килограммов и ломал перекладину: кто был первым капитаном «Челси»

В конце мая «Челси» в третий раз в своей истории выступит в финале Лиги чемпионов и попытается пополнить клубный музей вторым «ушастым трофеем» спустя девять лет после первого такого успеха. Российский бизнесмен Роман Абрамович сделал из «Челси» европейский топ-клуб, но в начале XX века, когда клуб только создавался, никто о больших успехах не думал. Впрочем, ранний «Челси» тоже заслуживает внимания. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает необычную историю о необычном игроке, который был первым капитаном «Челси» более сотни лет назад.

Футбольный клуб «Челси» был создан в 1905 году братьями Мирс. Чтобы зарекомендовать себя на начальных этапах, созданному клубу нужна была звезда. Такой звездой стал вратарь Билли Фоулк, за переход которого «Челси» пришлось заплатить 50 фунтов. В новом клубе Фоулк сразу же получил повязку капитана.

Билли Фоулк не мог не привлекать внимание. На момент своего перехода в «Челси» он весил примерно 150 килограммов при росте в 196 сантиметров. Это был настоящий гигант, который, что интересно, при таких своих данных был достаточно пластичен для игры в воротах. Фоулк перебирался в «Челси», имея за плечами победу в чемпионате Англии с «Шеффилд Юнайтед» и один матч за национальную сборную Англии.

По фотографиям первого состава «Челси» складывалось ощущение, будто бы взрослого Билли Фоулка окружают десять детей. Кстати говоря, тогдашний тренер лондонской команды применят хитрый трюк. Он ставил за воротами нескольких детей, чтобы размеры вратаря «Челси» на их фоне казались ещё более внушительными. Это был некий устрашающий трюк для соперников. Дети, располагавшиеся за воротами «Челси», подавали мячи и способствовали более быстрому вводу мяча в игру. Так в футболе появились боллбои.

Билли Фоулк не всегда был чересчур толстым, но по ходу карьеры он стремительно набирал вес из-за своего пристрастия к еде. Об аппетите вратаря ходили легенды. Поговаривают, что однажды он пришёл на завтрак первым и съел яйца за всех игроков основного состава «Челси».

Фоулк был больше, чем футболистом. Он был в некотором роде шоуменом, поэтому и переходил в «Челси» в статусе настоящей звезды. Билли мог просто взять и уйти с поля, если ему казалось, что защитники недостаточно отдаются игре. Фоулк мог гоняться за арбитром в помещениях стадиона абсолютно голым. А однажды в дерби Шеффилда тяжеленный вратарь повис на перекладине, в результате чего она сломалась.

Билли Фоулк провёл в «Челси» только один сезон, а затем доигрывать карьеру в «Брэдфорд Сити». Завершив свой футбольный путь, Фоулк приобрёл паб и занимался им до конца своих дней. Фоулк ушёл из жизни в начале мая 1916 года, когда ему было только 42 года. Причиной смерти стал цирроз печени.

В Англии футбольные фанаты временами исполняют песню «Кто съел все пироги?» в отношении игроков с лишними килограммами. Ходят слухи, что впервые эту песню фанаты пели как раз о Билли Фоулке. Это скорее легенда, которая не находит подтверждения, поскольку мелодия, используемая в этой песне, появилась уже после того, как Фоулк завершил карьеру. Но кто знает?