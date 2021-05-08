Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Тоттенхэм» рискует остаться без еврокубков после поражения от «Лидса»

08 Мая 2021, 16:34,

В 35-м туре АПЛ «Лидс» больно ударил по еврокубковом чаяниям «Тоттенхэма», обыграв противника со счётом 3:1. К середине первого тайма команды забили по голу (Стюарт Даллас и Хынмин Сон), а Патрик Бэмфорд стал автором победного мяча перед перерывом. Точку поставил Родриго Морено.

По потерянным очкам «шпоры» откатились на восьмое место.

Протокол игры  
Лидс 3:1 Тоттенхэм
(1:0) Даллас Стюарт 13'    
    25' Сон Хынмин (1:1)
(2:1) Бэмфорд Патрик 42'    
(3:1) Морено Родриго 84'    
Меслье Иллан Эйлинг Люк Льоренте Диего Стрёйк Паскаль Алиоски Эгзиян Кох Робин   51' Даллас Стюарт Клих Матеуш   90' (Филлипс Кэлвин (   90') Робертс Тайлер   58' (Рафинья Диас (   58') Харрисон Джек Бэмфорд Патрик   79' (Морено Родриго (   79')
Запасные: Берарди Гаэтано Эрнандес Пабло Касилья Кико Дэвис Лейф Шеклтон Джейми Поведа Иан
Льорис Уго Орье Серж Алдервейрельд Тоби Дайер Эрик Регилон Серхио   61' Ло Чельсо Джовани   80' (Н'Домбеле Тангай (   80') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Бэйл Гарет   67' (Ламела Эрик (   67') Алли Деле   67' (Лукас Моура (   67'   68') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Санчес Давинсон Доэрти Мэтт Бергвейн Стевен Сиссоко Мусса Харт Джо Уинкс Гарри
08 мая. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Лидс
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