«Тоттенхэм» рискует остаться без еврокубков после поражения от «Лидса»

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08 Мая 2021, 16:34,
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В 35-м туре АПЛ «Лидс» больно ударил по еврокубковом чаяниям «Тоттенхэма», обыграв противника со счётом 3:1. К середине первого тайма команды забили по голу (Стюарт Даллас и Хынмин Сон), а Патрик Бэмфорд стал автором победного мяча перед перерывом. Точку поставил Родриго Морено.
По потерянным очкам «шпоры» откатились на восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Даллас Стюарт 13'
|25' Сон Хынмин (1:1)
|(2:1) Бэмфорд Патрик 42'
|(3:1) Морено Родриго 84'
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • Льоренте Диего • Стрёйк Паскаль • Алиоски Эгзиян • Кох Робин • 51'Даллас Стюарт • Клих Матеуш 90' ( Филлипс Кэлвин ( 90') • Робертс Тайлер 58' ( Рафинья Диас ( 58') • Харрисон Джек • Бэмфорд Патрик 79' ( Морено Родриго ( 79')
Запасные: Берарди Гаэтано • Эрнандес Пабло • Касилья Кико • Дэвис Лейф • Шеклтон Джейми • Поведа Иан
Льорис Уго • Орье Серж • Алдервейрельд Тоби • Дайер Эрик • Регилон Серхио • 61'Ло Чельсо Джовани 80' ( Н'Домбеле Тангай ( 80') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Бэйл Гарет 67' ( Ламела Эрик ( 67') • Алли Деле 67' ( Лукас Моура ( 67' ) • 68'Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Санчес Давинсон • Доэрти Мэтт • Бергвейн Стевен • Сиссоко Мусса • Харт Джо • Уинкс Гарри
08 мая. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Лидс