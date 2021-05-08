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«Тоттенхэм» не отпустит Кейна летом

08 Мая 2021, 11:08,

Боссы лондонского «Тоттенхэма» не собираются расставаться с ведущим нападающим команды Гарри Кейном в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Evening Standard.

Интерес к 27-летнему бомбардиру проявляет «Манчестер Юнайтед», который готов выделить на покупку форварда более 100 миллионов евро. Однако «шпоры» не собираются рассматривать предложения о продаже своего лидера. Трудовое соглашение Гарри со столичным клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Кейн сыграл 31 матч, забил 21 гол и сделал 13 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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Комментарии (3)
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0
Манчестерский Иппатий
08 Мая 2021, 12:39

Конечно же не отпустит... Лэви его продаст втридорога

0
ингерман
08 Мая 2021, 11:38

ай единственный англ так и стухнец в этом гадюшнике.. )))

1
snk6565
08 Мая 2021, 11:33

Так и стухнет в ТТХ

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