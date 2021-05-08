«Тоттенхэм» не отпустит Кейна летом

Боссы лондонского «Тоттенхэма» не собираются расставаться с ведущим нападающим команды Гарри Кейном в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Evening Standard.

Интерес к 27-летнему бомбардиру проявляет «Манчестер Юнайтед», который готов выделить на покупку форварда более 100 миллионов евро. Однако «шпоры» не собираются рассматривать предложения о продаже своего лидера. Трудовое соглашение Гарри со столичным клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Кейн сыграл 31 матч, забил 21 гол и сделал 13 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.