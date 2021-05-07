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​Глейзер открыт к идее о частичном владении «МЮ» фанатами

07 Мая 2021, 18:32,

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер написал открытое письмо фанатам, которые в последнее время активно выступают с протестами. Из-за протестов на прошлой неделе не состоялся матч «красных дьяволов» против «Ливерпуля».

В опубликованном на сайте клуба письме Глейзер подчеркнул, что он готов учитывать мнение болельщиков при решении ключевых вопросов и готов вступить с ними в диалог. Более того, Джоэл открыт к идее о частичном владении «МЮ» фанатами.

После завершения сезона Джоэл Глейзер намерен провести встречу с болельщиками, чтобы обсудить беспокоящие общественность вопросы.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Джоэл Глейзер
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