​«Эвертон» хочет подписать сына Каррагера

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07 Мая 2021, 15:08,
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«Эвертон» рассчитывает усилить свой молодёжный состав Джеймсом Каррагером, выступающим на позиции центрального защитника. Речь идёт о сыне известного в прошлом футболиста Джейми Каррагера, который всю свою карьеру провёл в «Ливерпуле».
Как сообщает The Times, одно предложение «Эвертона» «Уигану» по Каррагеру-младшему уже было отклонено.
Стоит сказать, что 18-летний Джеймс Каррагер занимался в футбольной школе «Ливерпуля», однако четыре года назад перебрался в «Уиган». Этот клуб предлагает молодому игроку подписать первый профессиональный контракт.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Эвертон, Уиган, Джеймс Каррагер