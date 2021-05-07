​«Эвертон» хочет подписать сына Каррагера

«Эвертон» рассчитывает усилить свой молодёжный состав Джеймсом Каррагером, выступающим на позиции центрального защитника. Речь идёт о сыне известного в прошлом футболиста Джейми Каррагера, который всю свою карьеру провёл в «Ливерпуле».

Как сообщает The Times, одно предложение «Эвертона» «Уигану» по Каррагеру-младшему уже было отклонено.

Стоит сказать, что 18-летний Джеймс Каррагер занимался в футбольной школе «Ливерпуля», однако четыре года назад перебрался в «Уиган». Этот клуб предлагает молодому игроку подписать первый профессиональный контракт.