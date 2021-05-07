​Кейн: «Трофеи придут»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался по поводу трофеев, которых в его портфолио пока нет.

«Я уже сделал многое в футболе, но в моей голове есть много целей, которых я хочу достичь. Я открыто говорил о желании завоёвывать трофеи. Я играю в футбол, чтобы побеждать в самых важных играх и поднимать над головой трофеи. Пока что этого не произошло, но я чувствую, что у меня ещё много времени. Я просто с нетерпением жду. Уверен, трофеи придут», - сказал Кейн BBC.

В сезоне 2020/2021 27-летний Гарри Кейн забил 31 гол в 45 матчах. Кроме того, форвард «шпор» сделал 16 голевых передач.