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​Кейн: «Трофеи придут»

07 Мая 2021, 14:41,

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался по поводу трофеев, которых в его портфолио пока нет.

«Я уже сделал многое в футболе, но в моей голове есть много целей, которых я хочу достичь. Я открыто говорил о желании завоёвывать трофеи. Я играю в футбол, чтобы побеждать в самых важных играх и поднимать над головой трофеи. Пока что этого не произошло, но я чувствую, что у меня ещё много времени. Я просто с нетерпением жду. Уверен, трофеи придут», - сказал Кейн BBC.

В сезоне 2020/2021 27-летний Гарри Кейн забил 31 гол в 45 матчах. Кроме того, форвард «шпор» сделал 16 голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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