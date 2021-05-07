Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Названа дата старта следующего сезона АПЛ

07 Мая 2021, 13:21,

Пресс-служба английской Премьер-лиги сообщила дату старта следующего сезона турнира. Розыгрыш чемпионата Англии 2021/2022 начнется 14 августа, а завершится 22 мая 2022 года. Полный календарь соревнований будет опубликован в июне.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги первое место занимает «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы опережают идущий вторым «Манчестер Юнайтед» на 13 очков. Тройку лидеров замыкает «Лестер», набравший 63 балла.

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» провально выступает в сезоне-2020/2021. Команда Юргена Клоппа занимает лишь седьмое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Апл
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Комментарии (1)
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Жигуль
07 Мая 2021, 14:31

Чемпионат будет идти больше года?

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