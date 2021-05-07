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«Челси» предложит новый контракт Рюдигеру

07 Мая 2021, 12:22,

Лондонский «Челси» принял решение относительно будущего немецкого защитника Антонио Рюдигера. Как сообщает Sky Sports, «пенсионеры» приняли решение пролонгировать сотрудничество с 28-летним футболистом.

Руководство «пенсионеров» довольно выступлениями Рюдигера под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля. Срок контракта Антонио с лондонцами истекает летом 2022 года.

Защитник выступает в составе «Челси» с июля 2017 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Рюдигер провел 16 поединков, не отметившись результативными действиями.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Антонио Рюдигер
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Комментарии (1)
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Соломон
07 Мая 2021, 14:18

Ариец полностью заслужил, сам хоть не забивал, но ведь скольких неслабых "страйкеров" соперников сделал также в роли безрезультативных.

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