«Манчестер Юнайтед» пока не общался с Погба о новом контракте

«Манчестер Юнайтед» и полузащитник Поль Погба пока не вступали в переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Срок действующего контракта между сторонами истекает в следующем году.

По данным Sky Sports, руководство английского клуба планирует определиться с будущим игрока в ближайшее время, ведь в зимнее трансферное окно Поль сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось о возможном возвращении Погба в туринский «Ювентус». Также интерес к полузащитнику проявлял мадридский «Реал».

В текущем сезоне АПЛ француз провел 23 встречи, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.