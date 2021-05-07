«Манчестер Юнайтед» пока не общался с Погба о новом контракте

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07 Мая 2021, 11:59,
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«Манчестер Юнайтед» и полузащитник Поль Погба пока не вступали в переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Срок действующего контракта между сторонами истекает в следующем году.
По данным Sky Sports, руководство английского клуба планирует определиться с будущим игрока в ближайшее время, ведь в зимнее трансферное окно Поль сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.
Ранее сообщалось о возможном возвращении Погба в туринский «Ювентус». Также интерес к полузащитнику проявлял мадридский «Реал».
В текущем сезоне АПЛ француз провел 23 встречи, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба