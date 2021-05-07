Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Айнтрахт» озвучил «МЮ» стоимость Андре Силвы

07 Мая 2021, 11:27,

Португальский нападающий Андре Силва может покинуть франкфуртский «Айнтрахт» в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Daily Express.

Согласно данным источника, интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы уже вступили в переговоры с немецким клубом. «Айнтрахт» заявил, что готов расстаться с бомбардиром, если «красные дьяволы» заплатят за него 40 миллионов евро.

Ранее стало известно об интересе к 25-летнему португальцу со стороны «Арсенала» и «Боруссии» (Дортмунд).

В нынешнем сезоне Бундеслиги Силва провел 29 поединков и отметился 25 забитыми мячами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Айнтрахт Франкфурт, Андре Силва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола