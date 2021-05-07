«Айнтрахт» озвучил «МЮ» стоимость Андре Силвы

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07 Мая 2021, 11:27,
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Португальский нападающий Андре Силва может покинуть франкфуртский «Айнтрахт» в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Daily Express.
Согласно данным источника, интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы уже вступили в переговоры с немецким клубом. «Айнтрахт» заявил, что готов расстаться с бомбардиром, если «красные дьяволы» заплатят за него 40 миллионов евро.
Ранее стало известно об интересе к 25-летнему португальцу со стороны «Арсенала» и «Боруссии» (Дортмунд).
В нынешнем сезоне Бундеслиги Силва провел 29 поединков и отметился 25 забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Айнтрахт Франкфурт, Андре Силва