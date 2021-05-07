Ляказетт - лучший игрок «Арсенала» в апреле

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт победил в голосовании за звание лучшего игрока команды по итогам апреля. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

По итогам опроса 29-летний нападающий набрал 60 процентов голосов респондентов, обогнав Николя Пепе и Букайо Сака.

В прошлом месяце Ляказетт принял участие в пяти поединках и записал на свой счет четыре забитых мяча.

Действующий контракт Александра с «Арсеналом» рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что француз может покинуть лондонцев грядущим летом. Интерес к Ляказетту проявляет мадридский «Атлетико».