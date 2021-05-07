Ляказетт - лучший игрок «Арсенала» в апреле

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07 Мая 2021, 10:19,
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Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт победил в голосовании за звание лучшего игрока команды по итогам апреля. Об этом рапортует клубная пресс-служба.
По итогам опроса 29-летний нападающий набрал 60 процентов голосов респондентов, обогнав Николя Пепе и Букайо Сака.
В прошлом месяце Ляказетт принял участие в пяти поединках и записал на свой счет четыре забитых мяча.
Действующий контракт Александра с «Арсеналом» рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что француз может покинуть лондонцев грядущим летом. Интерес к Ляказетту проявляет мадридский «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Александр Ляказетт