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«Челси» предложит новый контракт Канте

07 Мая 2021, 09:34,

Лондонский «Челси» планирует продлить сотрудничество с опорным полузащитником Н'Голо Канте, об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

Руководство «пенсионеров» довольно игрой 30-летнего француза в текущем сезоне и готово вознаградить его новым соглашением. Сам Канте не против продлить контракт с лондонцами.

Действующий договор между сторонами рассчитан до середины 2023 года. За «Челси» Канте играет с 2016 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Н'Голо провел 28 поединков, отдал две голевые передачи и получил семь желтых карточек.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Н'Голо Канте
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