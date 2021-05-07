«Челси» предложит новый контракт Канте

Лондонский «Челси» планирует продлить сотрудничество с опорным полузащитником Н'Голо Канте, об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

Руководство «пенсионеров» довольно игрой 30-летнего француза в текущем сезоне и готово вознаградить его новым соглашением. Сам Канте не против продлить контракт с лондонцами.

Действующий договор между сторонами рассчитан до середины 2023 года. За «Челси» Канте играет с 2016 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Н'Голо провел 28 поединков, отдал две голевые передачи и получил семь желтых карточек.