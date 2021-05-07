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Киоун высказался о будущем Артеты в «Арсенале»

07 Мая 2021, 09:18,

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением о перспективах испанского специалиста Микеля Артеты на посту главного тренера «канониров».

«Решение относительно будущего Артеты будет принято в конце сезона. Если он хочет сохранить работу, то должен исправить результаты команды. Сейчас Микель находится под серьезным давлением», - приводит слова Киоуна BT Sport.

Напомним, что «канониры» вылетели из Лиги Европы, уступив в полуфинале испанскому «Вильярреалу».

В чемпионате Англии лондонцы располагаются лишь на девятом месте. На счету подопечных Артеты 49 набранных баллов после 34 туров.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Мартин Киоун
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Комментарии (1)
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0
LMI
07 Мая 2021, 12:02

Артета оказался не способным встряхнуть коллектив. Насчет других качеств не хочу говорить. Но как тренер организатор он себя пока никак не проявил. Арсенал не играет, а мучается на поле, или правильней сказать - катает вату. Игроки не горят желанием, им все пофигу, им совершенно ничего не нужно. Банально - но это так. Арсенал в принципе никак не команда на данный момент.

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