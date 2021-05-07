Киоун высказался о будущем Артеты в «Арсенале»

|
07 Мая 2021, 09:18,
|
|
Экс-защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением о перспективах испанского специалиста Микеля Артеты на посту главного тренера «канониров».
«Решение относительно будущего Артеты будет принято в конце сезона. Если он хочет сохранить работу, то должен исправить результаты команды. Сейчас Микель находится под серьезным давлением», - приводит слова Киоуна BT Sport.
Напомним, что «канониры» вылетели из Лиги Европы, уступив в полуфинале испанскому «Вильярреалу».
В чемпионате Англии лондонцы располагаются лишь на девятом месте. На счету подопечных Артеты 49 набранных баллов после 34 туров.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Мартин Киоун
Артета оказался не способным встряхнуть коллектив. Насчет других качеств не хочу говорить. Но как тренер организатор он себя пока никак не проявил. Арсенал не играет, а мучается на поле, или правильней сказать - катает вату. Игроки не горят желанием, им все пофигу, им совершенно ничего не нужно. Банально - но это так. Арсенал в принципе никак не команда на данный момент.