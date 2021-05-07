Киоун высказался о будущем Артеты в «Арсенале»

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением о перспективах испанского специалиста Микеля Артеты на посту главного тренера «канониров».

«Решение относительно будущего Артеты будет принято в конце сезона. Если он хочет сохранить работу, то должен исправить результаты команды. Сейчас Микель находится под серьезным давлением», - приводит слова Киоуна BT Sport.

Напомним, что «канониры» вылетели из Лиги Европы, уступив в полуфинале испанскому «Вильярреалу».

В чемпионате Англии лондонцы располагаются лишь на девятом месте. На счету подопечных Артеты 49 набранных баллов после 34 туров.