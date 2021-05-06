Пулишич – о матче с «Реалом»: «Я очень расстроен, хотел выйти на поле с первых минут»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич разочарован тем, что Томас Тухель не выпустил его в стартовом составе на матч с «Реалом» (2:0).

«Я очень расстроен, мне больше нечего сказать. Хотел выйти на поле с первых минут, как это было всегда. Буду продолжать доказывать, что способен играть в основном составе. Я всегда обращаюсь к Богу, он дает мне сил, а значит меня уже ничего не может остановить», - цитирует Пулишича CBS Sports.

Отметим, что «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити».

22-летний Пулишич сыграл 37 матчей за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал три голевые передачи.