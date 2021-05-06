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Жоржиньо хочется остаться в «Челси», летом им интересовались три топ-клуба

06 Мая 2021, 22:38,

Полузащитник «Челси» Жоржиньо хочет остаться в английском клубе.

Как сообщил журналист Маттео Моретто в «Твиттере», прошлым летом интерес к футболисту проявляли «Атлетико», «Ювентус» и «Арсенал», но до конкретики дело не дошло. Сейчас Жоржиньо счастлив в «Челси» и хочет продлить контракт с клубом.

29-летний полузащитник сборной Италии сыграл 37 матчей за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт Жоржиньо с лондонцами рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Жоржиньо
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