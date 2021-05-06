В «Брайтоне» уверены, что Поттер останется в клубе

«Тоттенхэм» не связывался с главным тренером «Брайтона» Грэмом Поттером относительно работы в Лондоне, однако в сети набирают оборот слухи о возможном уходе наставника. Их прокомментировал исполнительный директор клуба Пол Барбер.

«Грэм очень счастлив в «Брайтоне». Мы довольны его работой, работой сотрудников, которые его окружают. Нет никакого шанса на то, что мы позволим Грэму уйти из клуба в это время», - приводит слова исполнительного директора TalkSport.

«Не думаю, что со стороны Грэма есть заинтересованность в переезде в Лондон. Думаю, он доволен тем, что делает, а мы довольны тем, что он делает для нас», - добавил он.

Грэм Поттер возглавил «Брайтон» в 2019 году и укрепил позиции клуба в Премьер-лиге.