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В «Брайтоне» уверены, что Поттер останется в клубе

06 Мая 2021, 21:13,

«Тоттенхэм» не связывался с главным тренером «Брайтона» Грэмом Поттером относительно работы в Лондоне, однако в сети набирают оборот слухи о возможном уходе наставника. Их прокомментировал исполнительный директор клуба Пол Барбер.

«Грэм очень счастлив в «Брайтоне». Мы довольны его работой, работой сотрудников, которые его окружают. Нет никакого шанса на то, что мы позволим Грэму уйти из клуба в это время», - приводит слова исполнительного директора TalkSport.

«Не думаю, что со стороны Грэма есть заинтересованность в переезде в Лондон. Думаю, он доволен тем, что делает, а мы довольны тем, что он делает для нас», - добавил он.

Грэм Поттер возглавил «Брайтон» в 2019 году и укрепил позиции клуба в Премьер-лиге. 

Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Тоттенхэм, Брайтон, Премьер-Лига Англии
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