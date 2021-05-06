​Капелло вспомнил, как едва не возглавил «Манчестер Юнайтед»

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06 Мая 2021, 17:09,
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Известный тренер Фабио Капелло вспомнил, как в своё время едва не возглавил «Манчестер Юнайтед».
«Я был действительно близок – это правда. Не стану отрицать, что мне хотелось тренировать «Манчестер Юнайтед». После победы в Серии А с «Ромой» в 2001 году представители «МЮ» приезжали ко мне в гости к Рим, но мы ничего не подписали, потому что сэр Алекс в конце концов передумал уходить из клуба.
Фергюсон звонил мне, чтобы извиниться. Жена пыталась заставить его уйти из «МЮ». Это был дружеский разговор, я сказал ему, что всё в порядке», - рассказал Капелло в интервью Four Four Two.
Напомним, Алекс Фергюсон оставил тренерский мостик «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Фабио Капелло, Алекс Фергюсон