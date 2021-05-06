«Барселона» начала переговоры с Агуэро

Серхио Агуэро давно связывают с «Барселоной». Ещё в марте «Манчестер Сити» анонсировал летний уход аргентинца в связи с истечением срока его контракта, то есть подписать Агуэро можно бесплатно как свободного агента. В условиях финансового кризиса такая сделка может стать шикарным вариантом для «Барселоны».

Как сообщает Sky Sports, «Барселона» уже начала переговоры с представителями Агуэро. Ранее в прессе появлялась информация о том, что аргентинский форвард перейдёт в каталонский клуб в том случае, если в команде останется Лионель Месси. Агуэро и Месси, как известно, являются хорошими друзьями.