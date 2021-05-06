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«Ливерпуль» не захотел покупать Юмтити

06 Мая 2021, 12:12,

Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити не станет игроком «Ливерпуля». Руководство мерсисайдцев отказалось приобретать 27-летнего француза за семь миллионов евро, утверждает Anfield Central.

Согласно данным источника, приоритетной целью «красных» является защитник Ибраима Конате, выступающий в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг».

Стоит отметить, что «Барселона» твердо решила расстаться с Самуэлем в летнее трансферное окно. Каталонцы предлагают игрока многим европейским клубам. Трудовое соглашение Юмтити с «сине-гранатовыми» истекает летом 2023-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Ливерпуль, Самуэль Юмтити
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