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«Ливерпуль» нашёл замену Вейналдуму в Серии А

06 Мая 2021, 11:28,

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, информирует The Mirror.

Интерес к 24-летнему полузащитнику проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдский гранд рассматривает кандидатуру Пеллегрини в качестве замены Джорджиньо Вейналдума. Голландский хавбек может покинуть клуб в связи с истечением срока трудового договора.

Договор Лоренцо с римским клубом рассчитан до лета следующего года. В соглашении прописан пункт о выкупе игрока за 29 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Пеллегрини сыграл 31 матч, забил пять мячей и сделал шесть ассистов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум, Лоренцо Пеллегрини
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