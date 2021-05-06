«Ливерпуль» нашёл замену Вейналдуму в Серии А

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, информирует The Mirror.

Интерес к 24-летнему полузащитнику проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдский гранд рассматривает кандидатуру Пеллегрини в качестве замены Джорджиньо Вейналдума. Голландский хавбек может покинуть клуб в связи с истечением срока трудового договора.

Договор Лоренцо с римским клубом рассчитан до лета следующего года. В соглашении прописан пункт о выкупе игрока за 29 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Пеллегрини сыграл 31 матч, забил пять мячей и сделал шесть ассистов.